Lazio-Empoli, a 48h dalla partita cresce il numero di biglietti venduti

Il girone di ritorno di Serie A inizierà giovedì 6 gennaio e la Lazio sfiderà l’Empoli in casa alle 14.30. I biglietti costano la metà rispetto ai prezzi delle precedenti partite in casa, ma nonostante ciò non sono tantissimi quelli venduti. C’è da dire che il covid spaventa, i casi di positività in Italia sono tantissimi e probabilmente molte persone stanno aspettando l’ultimo momento per acquistare. Ad oggi, come riporta radiosei.it, sono stati venduti 12000 biglietti, con un’impennata importante di tagliandi staccati nelle ultime ore. Sarà possibile acquistarli fino alle 14.30 del 6 gennaio.







