Scudetto 1915, Rizzoglio (Fondazione Genoa): “Sono favorevole agli ex aequo degli scudetti anteguerra contesi”

Giancarlo Rizzoglio, membro del comitato scientifico della Fondazione Genoa, è intervenuto ai microfoni di glieroidelcalcio.com dichiarandosi favorevole agli ex aequo per gli scudetti anteguerra contesi, quindi anche per quello del 1915 che interessa la Lazio. Ecco le sue parole: “Certo che lo sono. Non dimentichiamo che nel nostro albo d’oro un ex aequo, seppur con principi e criteri assolutamente diversi, c’è già. E’ quello del campionato 1921/22, assegnato alla Novese, vincitrice del campionato FIGC, e alla Pro Vercelli, vincitrice del campionato CCI. Titoli italiani che sono entrambi riconosciuti alle due squadre alla stregua di un ex aequo.” Inoltre, riferendosi a quanto riferito dall’Avv. Mignogna nei giorni scorsi, per Rizzoglio sarebbe una soluzione di buon senso perché “gli ex aequo per i campionati contesi rimane l’unica soluzione, sulla base del criterio olimpico, per ricomporre quei campionati senza aggiungere ingiustizia all’ingiustizia. E applaudire la FIGC per un atto equo, giusto e di prospettiva per il futuro del calcio italiano.”





