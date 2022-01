Salernitana-Venezia, la Asl blocca i campani per i casi Covid: il club chiede il rinvio della partita

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Asl di Salerno avrebbe bloccato la Salernitana, a pochi giorni dalla sfida contro il Venezia, in programma giovedì 6 gennaio ore 18:30, sul prato dell’Arechi. La motivazione è ovviamente legata al Covid, e ai numerosi casi di positività (11 totali) riscontrati all’interno del gruppo squadra. Il club granata, inoltre, avrebbe chiesto alla Lega Serie A, il rinvio della partita contro i veneti. I campani a questo punto, dopo non essere scesi in campo contro l’Udinese, potrebbero non giocare anche questa partita.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: