SERIE A | Confermato lo svolgimento della 20esima giornata di campionato

La Serie A si svolgerà regolarmente nel corso della 20esima giornata di campionato, nonostante i numerosi casi di positività al Covid-19 di questi giorni. Il regolamento attuale non presenta alcuna disposizione in merito: non esiste, infatti, un tetto minimo di giocatori che devono essere disponibili.

