SERIE A FEMMINILE | Tre giocatrici della Sampdoria Women positive al Covid

Nella giornata odierna la Sampdoria Women, prossima avversaria delle biancocelesti nel campionato di Serie A TimVision, è tornata a Bogliasco per allenarsi. In casa blucerchiata sono emerse delle positività al Covid-19: tre calciatrici (Bargi, Tampieri e Tarenzi) e un membro dello staff.

Questo il comunicato del club, pubblicato sul sito ufficiale della Sampdoria Women: “Intanto i referti dei controlli effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato positività al Coronavirus-COVID-19 per tre calciatrici – Caterina Bargi, Amanda Tampieri e Stefania Tarenzi – e un membro dello staff. Vaccinati e asintomatici, non hanno avuto contatti diretti con gli altri componenti della squadra. Attualmente si trovano in isolamento, in attesa di essere ritestati nei prossimi giorni. La società informa inoltre di aver dato comunicazione alla competente Autorità Sanitaria Locale e di applicare tutte le procedure previste“.







