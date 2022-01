Serie B, Gianluigi Buffon positivo al Covid-19: il comunicato ufficiale del Parma

Continuano ad aumentare i casi di positività al Covid-19 anche in Serie B. Dopo lo slittamento delle due giornate, 19° e 20°, in programma rispettivamente il 26 ed il 29 dicembre, la ripresa è fissata per il 15 gennaio 2022 con le gare valide per l’ultima giornata del girone d’andata.

In vista della ripresa del campionato, le varie squadre, in questi giorni, ripartono con l’attività agonistica. Oggi è il turno del Parma e, durante le procedure pre-screening richieste dal club a tutti i componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Coronavirus di un calciatore: si tratta di Gianluigi Buffon. L’ex Juventus e Paris Saint Germain è stato posto subito in isolamento.

Di seguito il comunicato ufficiale del Parma che annuncia la positività di Buffon: “Il Parma Calcio 1913 comunica che, nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al Covid-19 di Gianluigi Buffon. Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra”.







