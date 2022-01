Atalanta-Torino, i granata non partono per la trasferta di Bergamo

Come riportato pochi minuti fa da Sky Sport, ci sono novità riguardanti la sfida di domani tra l’Atalanta di Gasperini e i granata di Juric. Il Torino non parte per la trasferta di Bergamo: l’Asl di Torino ha infatti imposto cinque giorni di quarantena domiciliare. Nel frattempo l’Atalanta ha comunque reso nota la lista dei convocati. Ecco il comunicato della società granata: “Il Torino Football Club comunica che dall’analisi dei tamponi molecolari svolti in data odierna è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. La Società ha tempestivamente avvisato l’Autorità sanitaria locale competente la quale ha imposto 5 giorni di quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra“.







