Caos Napoli: la Asl mette in quarantena tre calciatori, ma sono già in viaggio con la squadra

Situazione paradossale per il Napoli, che sarebbe impegnato nella sfida con la Juventus domani alle 20.45: come riportato da Sportface, la Asl di Napoli2 ha messo in quarantena Zielinski, Rrahmani e Lobotka, che tuttavia sono già partiti per Torino col resto del gruppo squadra, in vista appunto della gara di domani sera dell’Allianz Stadium.







