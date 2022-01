CdS | Attacco Lazio, avanza Burkardt ma deve partire Muriqi

Obiettivo rinforzare la rosa: questa anche la richiesta di mister Sarri. Con la finestra di mercato che si è aperta da poco, già più di un giocatore è finito nel mirino della società biancoceleste. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, uno dei nomi che potrebbero interessare ai capitolini è quello di Burkardt. C’è il gradimento del tecnico per la stellina del Mainz, costa 15 milioni e non sarà facile portarlo a Roma. È un prospetto che in Germania accostano già alla Nazionale maggiore: punta centrale ma anche in grado di muoversi da attaccante esterno. C’è però un aspetto da tenere in considerazione: con la valutazione di almeno 15 milioni di euro è difficile prenderlo e la Lazio ha ancora l’indice di liquidità bloccato. L’obiettivo è sistemare prima Muriqi, costato 19 milioni un anno e mezzo fa. E con gli effetti fiscali del Decreto Crescita non ancora decaduti e da considerare in caso di trasferimento all’estero. Questa quindi è la prima situazione da sistemare prima di pensare ad eventuali entrate.







