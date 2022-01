CdS | Immobile, nel mirino un altro sorpasso a Piola

Che Immobile collezioni record su record non è più una novità: in 5 anni e mezzo di Lazio ha già scritto numerose pagine di storia. Come riporta il Corriere dello Sport, è tempo di raggiungere un altro obiettivo: il primato di reti in Serie A da giocatore della Lazio, attualmente detenuto da Piola (143); Ciro è a quota 136. Stessa distanza che lo separa invece da Giordano per i gol nelle coppe nazionali in maglia biancoceleste (18 a 11); solo una rete invece gli occorre per eguagliare Simone Inzaghi in cima ai marcatori laziali in competizioni Uefa (19 a 20).







