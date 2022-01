GdS | Lazio, idea Sesko: caccia al vice Immobile

La Lazio è alla ricerca del vice Immobile, ne ha parlato anche il tecnico a proposito dei rinforzi che si aspetta a breve dal mercato. I biancocelesti quindi cercano un sostituto per il capitano, ma anche un innesto che possa giocarci insieme: secondo La Gazzetta dello Sport, spunta l’idea Sesko; il 18enne del Salisburgo sembrerebbe essere l’obiettivo di qualità del club. Lo sloveno già quando aveva 14 anni ha iniziato a far parlare di sè e sei mesi fa è riuscito ad esordire con la Nazionale maggiore (è stato il più giovane di sempre a debuttare con la Slovenia) dove ha già segnato. Un valore in prospettiva e non solo, infatti il suo prezzo sale di giorno in giorno: il cartellino è già oltre i 15 milioni.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: