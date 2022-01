GdS | Stop dei campionati? Nessuna risposta del Governo alla proposta

Proseguono le novità in Serie A riguardo alla questione Coronavirus, che rischia nuovamente di impattare prepotentemente contro lo svolgimento della Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il fronte rigorista per il calcio e per lo sport punterebbe ad uno stop della competizione sino a febbraio, precisamente fino alla sosta per la Nazionale, portando quindi a termine la giornata di domani: non ci sarebbe stato nessun commento da parte di Draghi o degli altri ministri, e sarebbe improbabile anche un’ulteriore riduzione per quanto concerne la riduzione della capienza negli stadi.







