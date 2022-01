La Repubblica | Tempesta Omicron sulla A. Cinque gare possono saltare

Come riportato da la Repubblica sale a cinque il numero di partite a rischio causa Covid-19. Oltre a Salernitana-Venezia, infatti, sarebbero a rischio anche Spezia-Verona, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Juventus-Napoli. Le rispettive Asl sarebbero a lavoro da ieri per verificare le condizioni delle squadre. Nonostante il rispetto delle misure di precauzione, i contagiati all’appello sarebbero, dai sei agli undici per ogni club. E la situazione non migliora affatto se guardiamo ad altre competizioni. In Serie B, ad esempio, si contano almeno 120 contagiati, tra calciatori e membri stretti dello staff. Numeri da capogiro che coinvolgono anche i campionati europei più importanti.

Alle porte della prima giornata del girone di ritorno, insomma, sono poche le certezze riguardo le squadre che effettivamente scenderanno in campo. E ancor meno certezze vengono registrare sulle conseguenze di eventuali partite non giocate. Con un calendario così serrato – come quello che i club si trovano ad affrontare da circa due anni a questa parte – sembra alquanto improbabile riuscire a recuperare le gare non disputate. In questo caso, infatti, la partita verrebbe persa a tavolino dalla squadra che non dovesse presentarsi.





