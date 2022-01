La Serie A celebra la miglior coppia d’attacco: Immobile e Pedro in testa alla classifica

La Lazio al momento si trova con il terzo migliore attacco della Serie A, con ben 39 gol messi a segno (1° Inter 49, 2°Milan 40). Più della metà sono stati siglati dalla coppia Immobile-Pedro, che la Serie A ha celebrato sui social come miglior coppia gol del girone di andata: in due hanno segnato 20 gol. Sono così primi in classifica, scavalcando il duo Lautaro-Dzeko dell’Inter (19 gol), Vlahovic-Gonzalez della Fiorentina (18 gol), Simeone-Barak dell’Hellas Verona (17 gol) e Zapata-Pasalic dell’Atalanta (16 gol).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: