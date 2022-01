L’ASL di Bologna blocca la squadra di Mihailovic, niente partita con l’Inter

Il covid aumenta sempre di più, e anche il campionato rischia di esser sospeso, dopo il Torino che non partirà per Bergamo, è arrivata la notizia anche del Bologna. I felsinei non giocheranno la prossima partita contro l’Inter. La decisione presa dopo gli 8 giocatori positivi. “Vengono annullate tutte le attività agonistiche e di allenamento del Bologna” si legge nel comunicato della Ausl di Bologna





