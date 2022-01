Lazio-Empoli, Hysaj: “Bisogna essere perfezionisti su ogni dettaglio, ho tanti ricordi del mio periodo in Toscana”

Alla vigilia della sfida dell’Olimpico tra Lazio ed Empoli, nel match program biancoceleste uno dei protagonisti è Hysaj, ex della sfida visto il suo passato in Toscana. Ecco le sue parole:

Arriva l’Empoli, che partita ti aspetti?

“Contro l’Empoli sarà una gara difficile perché i toscani sono una bella squadra e sanno mettere in difficoltà chiunque. Noi però vogliamo ripartire dall’atteggiamento visto nelle vittorie contro Genoa e Venezia e dare sempre il massimo“.

La prima del nuovo anno nasconde sempre insidie?

“Il rientro dopo la sosta natalizia è sempre incerta per qualsiasi squadra, bisogna solo essere perfezionisti su ogni dettaglio e capire che il campionato ricomincia per entrare nel vivo, mettendo in palio punti pesanti“.

Sei un ex di questa sfida, che ricordi hai del tuo periodo ad Empoli?

“Affrontare l’Empoli è sempre bello, ho tanti ricordi ed amici del mio periodo in Toscana. Spero di vincere perché così dopo la partita posso parlare con loro con il sorriso stampato sulla faccia“.







