Lazio-Empoli, iniziativa allo stadio, diventa il 12° uomo in campo, scopri come fare

In vista della gara di domani la Lazio ha dato il via ad un iniziativa simpatica e divertente. Scattando infatti una foto con la maglia della Lazio potrai partecipare al 12° uomo in campo. Basterà poi inviarlo sul link lanciato dalla società e la foto potrebbe uscire sul maxi schermo dello stadio.

Ecco l’iniziativa

👕🤳 Indossa la maglia e scatta il tuo selfie biancoceleste. Diventa il 12° in campo per la gara #LazioEmpoli partecipando all’iniziativa! ➡️ https://t.co/VVBfASZmmI pic.twitter.com/KFXi4sbxBj — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 5, 2022







