Lazio Women, Chiara Vigilucci è una nuova calciatrice biancoceleste

Attraverso una nota ufficiale sul sito ufficiale biancoceleste, la Lazio ha comunicato per la Lazio Women l’acquisto ufficiale del terzino sinistro Chiara Vigilucci: arriva a titolo temporaneo dalla A.S. Roma Women. Ecco la nota:

“È ufficiale un nuovo acquisto della Lazio Women. La calciatrice Chiara Vigilucci è stata scelta per rinforzare il reparto difensivo di mister Massimiliano Catini. Terzino sinistro classe 2001 proveniente dalla A.S. Roma Women, arriva in biancoceleste in prestito a titolo temporaneo. Si unirà al resto della squadra e inizierà la preparazione in vista del calendario di ritorno della Serie A TIMVision“.