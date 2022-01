Serie A, l’Inter va lo stesso a Bologna ma Calhanoglu torna con la Lazio

La partita di domani tra Bologna e Inter non si disputerà, l’Asl emiliana ha bloccato la squadra di Mihailovic che quindi non disputerà la prima gara di ritorno di questo campionato. Inzaghi e i suoi dovrebbero comunque raggiungere il capoluogo emiliano, questo perché la Lega non ha dato l’ok per il rinvio delle gare.

Domani assisteremo verosimilmente per la prima volta ad una partita dove la squadra di casa non si presenterà, mentre a raggiungere lo stadio sarà la squadra ospite. Da quando è scoppiato il covid, due partite hanno avuto la stessa situazione. Udinese Salernitana di qualche settimana fa, e Lazio Torino lo scorso anno. In entrambi i casi, a non presentarsi furono le squadre ospiti.

Altra curiosità, che interessa anche la Lazio è quella che riguarda Calhanoglu, il turco è squalificato e dovrebbe saltare la partita di domani, ma non disputandosi salterà la prossima gara. La prossima sarà proprio contro la Lazio di Sarri. Ecco quindi che Inzaghi perderà uno dei suoi uomini migliori, per una gara importante.





