Serie A, un nuovo protocollo: 13 giocatori disponibili, compreso il portiere si gioca, niente rinvii

La lega ha deciso, ci sarà un nuovo protocollo per la Serie A in ambito covid. Il massimo organo calcistico si è espressa cosi: “Si potrà giocare con 13 giocatori disponibili, di cui un portiere. Ci sarà l’obbligo di giocare, pescando eventualmente dalla Primavera.” La Lega inoltre ricorrerà al Tar contro i provvedimenti delle ASL che non terranno conto delle disposizioni del 30 dicembre scorso.





