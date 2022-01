SOCIAL | Escalante passa all’Alavès: “Entusiasta di questa nuova tappa della mia carriera” – FOTO

Ieri è stato ufficializzato il passaggio di Gonzalo Escalante al Deportivo Alavès: il centrocampista argentino è stato ceduto in Spagna con la formula del prestito. Attraverso il proprio profilo Instagram, Escalante ha manifestato la propria gioia per il ritorno in Spagna. Ecco le sue parole: “Felice e entusiasta di iniziare questa nuova tappa della mia carriera, con tanta voglia di iniziare e giocare con questa maglia. Grazie mille Deportivo Alavès per avere fiducia in me“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gonzaescalante (@gonzaescalante5)







