TuttoSport | Toro, tentativo Lazzari. E occhio alla pista Fares

Il Toro già da un po’ ha messo gli occhi su Manuel Lazzari: l’esterno fa fatica a trovare spazio con il nuovo gioco della Lazio e potrebbe quindi lasciare Roma. Vagnati lo conosce bene, sin dai tempi della Spal, ed il dialogo tra i due è ottimo ma, come riporta TuttoSport, prenderlo non sarà facile e averlo in prestito, senza obbligo di riscatto, risulta ancora più complicato. Il giocatore ha un ingaggio che si avvicina ai 2 milioni, su di lui c’è anche il Bologna: la Lazio chiede almeno 13 milioni, gli emiliani ne hanno proposti 8. I granata monitorano e pensano anche alla pista Fares, esterno del Genoa ma di proprietà laziale, anche lui ex Spal.







