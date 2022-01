Calciomercato Lazio, Pedullà: “Per Fares accordo di massima con il Torino”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, la Lazio continua a muoversi sul mercato, almeno per quanto riguarda le cessioni. Dopo i prestiti di Escalante e Rossi, rispettivamente all’Alavés e al Monopoli, ci sarebbe un accordo di massima con il Torino per il prestito con diritto di riscatto di Mohamed Fares. Il giocatore, acquistato dalla Lazio per circa 8 milioni dalla Spal, si trova ora al Genoa, in prestito, e avrebbe già l’intesa economica con il club granata.







