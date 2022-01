CdS | C’è Acerbi con Luiz Felipe. Zaccagni o Felipe, il dubbio

Le scelte di Sarri. L’Olimpico si ripopola con quasi 23 mila spettatori.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Acerbi ha recuperato dall’infortunio e ieri si è allenato: oggi sarà in campo dal primo minuto. Presente come titolare anche Luiz Felipe, nonostante il problema all’occhio che gli aveva impedito di allenarsi martedì. Assente ieri a Formello Basic (non si allena dal 2 gennaio ma non si hanno comunicati ufficiali sulle sue condizioni fisiche), mentre sono aperti alcuni dubbi legati alla formazione di oggi: ballottaggio tra Felipe Anderson e Zaccagni, con quest’ultimo che appare favorito.







