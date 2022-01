DAZN dedica una filastrocca ad Immobile

La Lazio fatica, ma Ciro c’è sempre. Dopo il gol contro l’Empoli, DAZN sul proprio account twitter ha dedicato una filastrocca a Immobile, giocando sul fatto che oggi è il “giorno della Befana”.

La befana vien di notte

Ciro fa gol a frotte

con la sua squadra romana

viva viva Ciro Immobile che ha segnato il suo 7° gol nel giorno dell’Epifania

non so non ricordo bene la filastrocca pic.twitter.com/1xO6aiuGcn

— DAZN Italia (@DAZN_IT) January 6, 2022