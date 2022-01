Lazio-Empoli, Felipe Anderson nel post-partita: “E’ stato bello perché non abbiamo mollato, ma perdere punti in casa ci fa male”

Dopo mister Sarri, ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto anche Felipe Anderson. Ecco le sue parole:

“La gamba sta bene, è solo un taglio, niente di grave. Ci dispiace per oggi perché abbiamo subito due gol immediatamente e abbiamo dovuto rincorrere, non puoi stare calmo perché il tempo vola. E’ stato bello perché non abbiamo mollato, abbiamo conquistato il punto da squadra. Ci aspettiamo sempre qualcosa di particolare da Luis Alberto, Pedro, Sergej. Dispiace per quella traversa, poteva essere un gol importante. Dobbiamo pensare da squadra con tutti i giocatori a disposizione, bisogna dare tutto. In ogni partita in serie A se non entri con la giusta mentalità alla fine devi rincorrere, dobbiamo giocarcela a Milano. Piano piano con il lavoro che facciamo ogni giorno stiamo crescendo in modo importante, ma quello che vogliamo è fare punti e stare in alto in classifica. Perdere punti in casa ci fa male.”







