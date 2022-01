Lazio-Empoli, Luperto: “Immobile può colpirti all’improvviso, dobbiamo stare attenti”

A pochi minuti dall’inizio della prima gara del 2022, è intervenuto il difensore dell’Empoli Luperto ai microfoni di DAZN per parlare della sfida contro la Lazio. Ecco le sue parole: “Sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa ci chiede il mister. Immobile? È uno che attacca tantissimo in profondità, dobbiamo stare sull’attenti per tutti i 90 minuti perché può colpirti all’improvviso.”







