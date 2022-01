Lazio – Empoli | Milinković-Savić nel post partita: “Voglio che finiamo nelle prime quattro”

Nel post partita di Lazio – Empoli, Milinković-Savić ha parlato ai microfoni di DAZN: “Abbiamo perso due punti importanti, abbiamo provato, abbiamo dato tutto. Prendiamo questo punto e andiamo avanti. Testa alla prossima partita. Purtroppo arrivano spesso blackout, dobbiamo vedere dove abbiamo sbagliato e provare a non fare gli stessi errori nelle prossime partite. Il nostro carattere è buono, ma non serve quando sei sotto, dobbiamo fare il primo goal e non lasciare il vantaggio al l’avversario, per poi correre per recuperare”.

Quando gli viene chiesto di esprimere un desiderio per questo 2022, il numero 21 risponde: “Voglio che finiamo nelle prime 4, sarà dura, ma non è impossibile”.





Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: