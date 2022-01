Napoli, nuovo caso di positività al Covid riscontrato nel gruppo squadra: il comunicato

“In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo”. Lo ha reso noto il club partenopeo attraverso i propri canali ufficiali, a poche ore dalla sfida di Serie A contro la Juventus.

📌 In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico.

Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. pic.twitter.com/spT5qi9Z7y

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 6, 2022