I precedenti della Lazio con l’arbitro Pairetto: lo score dei 10 incontri sorride ai biancocelesti | FOTO

La designazione arbitrale per la ventunesima giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Inter-Lazio al signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

L’arbitro piemontese ha già diretto la Prima Squadra della Capitale in 10 precedenti: score positivo, con 7 vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultimo incrocio tra il direttore di gara piemontese e la Lazio risale alla diciottesima giornata del campionato in corso con i biancocelesti uscirono vittoriosi per 3-1 dal confronto casalingo con il Genoa.

