Nuovi casi di positività nell’Udinese: il comunicato del club

L’Udinese comunica sul proprio sito ufficiale che alcuni componenti del gruppo squadra sono risultati positivi ai test molecolari. In particolare, sono risultati positivi quattro giocatori e un membro dello staff. Come riportato dalla società “Sono state attivate le procedure previste dalle normative e dai protocolli in essere informando le autorità sanitarie competenti. I membri del gruppo squadra attualmente positivi e, dunque, in isolamento sono 15 (12 calciatori e 3 componenti dello staff)“.







