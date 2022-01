Serie A, domenica saltano tre partite

Nella prossima giornata di Serie A Bologna, Torino e Udinese non potranno scendere in campo per disposizione delle varie Asl. Fiorentina e Atalanta dovranno rimandare il loro debutto ufficiale del 2022 per motivi di calendario.

Come riportato dalla gazzetta.it, la situazione della Salernitana resta molto complessa e si attende l’esito dei tamponi che effettueranno i “contatti diretti” che finiscono il periodo di quarantena obbligatoria. Nella giornata di domani il quadro dovrebbe essere più chiaro, in vista della decisione del giudice sportivo sulle partite non disputate ieri e su eventuali ricorsi che potrebbero arrivare.







