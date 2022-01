Serie A, Draghi chiama Gravina: i possibili scenari per il campionato

Mario Draghi ha telefonato al presidente federale Gabriele Gravina: le modalità di svolgimento della Serie A al momento rappresentano un rebus anche per le istituzioni. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Gravina riferisce di una telefonata ricevuta da Draghi stesso: il Presidente del Consiglio sarebbe preoccupato dalla situazione attuale, con Gravina che gli avrebbe spiegato la fermata generalizzata dei vari campionati dalla Serie B in giù, illustrando anche le difficoltà di calendario per la Serie A. L’orientamento attuale dei club sarebbe quello di non fermarsi e proseguire, tenendo conto però dello svolgimento della pandemia, valutando anche le porte chiuse in queste settimane se le condizioni generali non dovessero migliorare.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: