Serie A, Inter-Lazio: Inzaghi ritrova i bianconcelesti, i bookie puntano sulla vendetta dell’ex

ROMA – All’andata furono applausi prima del match, con il saluto e l’abbraccio alla Curva Nord, e polemiche alla fine a causa del gol di Felipe Anderson con Dimarco a terra, come riporta Agipronews, ma stavolta l’Inter di Inzaghi è pronta a prendersi la rivincita sulla Lazio di Maurizio Sarri. Ne sono convinti i betting analyst di Goldbet che puntano sulla vendetta della squadra di Inzaghi tanto che una vittoria nerazzurra vale 1,45 volte la posta con il successo dei biancocelesti in quota 6 e il pari a 4,50. Il risultato più probabile è il 2-0 in favore della squadra di Inzaghi, in quota 7,95 mentre lo stesso esito dell’andata, ossia la vittoria biancoceleste per 3-1, vale stavolta 59 volte la posta.

In un match così delicato sarà importante l’approccio, in particolare per la Lazio che in questa stagione ha dimostrato di subire spesso gol in avvio: una rete nerazzurra nei primi 15 minuti, infatti, si trova in quota a 2,65 mentre per gli uomini di Sarri una rete nello stesso arco temporale si gioca a 3,30. Sarà una sfida tra bomber: da una parte Immobile, in rete contro l’Empoli e a caccia della vetta della classifica marcatori, dall’altra Lautaro Martinez. Una rete dell’italiano vale 3 volte la posta mentre quella dell’argentino è in quota a 2.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: