SERIE A | Inter-Lazio, la designazione arbitrale

Non c’è tempo di pensare al pari casalingo contro l’Empoli, tra due giorni si torna in campo e, la Lazio, sarà impegnata nel primo big match del 2022. La squadra di Sarri sarà di scena domenica 9 gennaio, alle ore 20:45, allo Stadio San Siro di Milano per affrontare la capolista Inter. Nel girone di andata la Lazio è stata l’unica squadra ad aver battuto i nerazzurri in campionato. Ecco la designazione arbitrale del match:

ARBITRO: Luca Pairetto (Sezione di Nichelino)

ASSISTENTI: Bercigli – Berti

QUARTO UOMO: Serra

V.A.R.: Aureliano

A.V.A.R.: Bresmes





