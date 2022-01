WhoScored, la squadra della settimana di Serie A: due i calciatori della Lazio presenti | FOTO

E’ terminata, parzialmente, la 20° giornata di Serie A, prima del girone di ritorno. Su dieci gare in programma, solamente sei sono andate in scena, con Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese che non si sono disputate a causa del numero elevato di casi positivi al Covid-19 nel gruppo squadra di diversi club. Prendendo in considerazione i sei match disputati, tra cui il 3-3 tra Lazio ed Empoli, il noto portale WhoScored.com, come di consueto, dopo ogni giornata di campionato, ha stilato la “squadra della settimana” di Serie A. Nella formazione per la 20° giornata, pubblicata sul profilo ufficiale Twitter, sono protagonisti due calciatori della Lazio: sono Sergej Milinkovic-Savic, autore di una doppietta e dell’assist per il primo gol biancoceleste firmato Ciro Immobile, il secondo calciatore della Lazio presente nella Top11.

La formazione completa per la 20° giornata di Serie A:

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/Uho2M4FixB — WhoScored.com (@WhoScored) January 7, 2022







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: