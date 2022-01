Assemblea Lega Serie A, decisa la capienza degli stadi per le giornate del 16 e del 23 gennaio

L’Assemblea della Lega Calcio ora in corso ha deciso, in seguito all’aumento dei casi-Covid, che per le giornate del 16 e del 23 gennaio, solo 5000 persone potranno assistere alle partite. Lo riporta l’agenzia di stampa AGI.

