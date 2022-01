CdS | Acerbi rischia un mese. Sarri resta senza difesa

Ben 37 reti al passivo in 20 giornate per la Lazio: solo quattro club hanno fatto peggio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella scorsa gara contro l’Empoli, Acerbi avrebbe rimediato una lesione ai flessori della coscia sinistra. Si attendono gli esami clinici, ma dovrebbe trattarsi di un infortunio più grave del precedente, quello nella sfida contro il Venezia lo scorso 22 dicembre. Il difensore biancoceleste resterà fuori nelle prossime partite di campionato e rischia di non partecipare allo stage azzurro di fine gennaio a Coverciano in previsione degli spareggi mondiali. I dubbi per il match di domani contro l’Inter, considerando la ricaduta di Acerbi, sono su Patric o Radu: uno dei due andrà a fare coppia con Luiz Felipe. Inoltre, stando ai dati, la Lazio non incassava così tanti gol dal 1960/61: in quella stagione furono 38 le reti in passivo.







