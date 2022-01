CdS | Mercato Lazio: per la fascia spunta Parisi

Voci su Bajrami, ma al tecnico piace l’esterno dell’Empoli.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Parisi giocatore classe 2000 ha impressionato Sarri nella scorsa partita: il giocatore ha giocato per mezz’ora ed è stato costretto ad uscire per un infortunio muscolare. Il suo nome era già stato accostato alla Lazio nei mesi precedenti. Inoltre, il giocatore appartiene alla stessa scuderia di Casale, difensore del Verona, tenuto sotto osservazione dalla società biancoceleste e dal Napoli. Nell’attesa che si sblocchi l’indice di liquidità attraverso le cessioni, sarebbe sacrificabile Lazzari per acquistare un esterno sinistro. Ha perso consistenza la candidatura di Kurzawa del PSG con uno stipendio fuori portata. A Sarri piace Reinildo Mandava (27 anni), esterno in scadenza di contratto con il Lilla, ma è un extracomunitario e il tesseramento di Kamenovic lo escluderebbe, occupando il secondo e ultimo slot. Il tecnico biancoceleste, puntando in alto, aveva indicato il nome di Emerson Palmieri, allenato ai tempi del Chelsea. Sarebbe un gran colpo, se ne era parlato per giugno, ma la Lazio ha bisogno adesso di un terzino sinistro. La prossima settimana sarà decisiva per valutare il destino di Luiz Felipe: il suo agente arriverà a Roma per incontrare la società biancoceleste. Rinnovo in bilico. Valencia e Zenit sarebbero pronte a trattarlo subito, ma a parametro zero il brasiliano avrebbe un mercato sconfinato. Interesse anche dell’Inter, che se fosse libero non esiterebbe a contattarlo.







