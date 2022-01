CONFERENZA SARRI – “Voglio una Lazio coraggiosa con l’Inter. Il contratto? Se arriva si firma”

La partita contro l’Empoli ha mostrato una poca lucidità in fase difensiva e una grande mole offensiva, qual è la vera Lazio?

“Al momento è entrambe, davanti abbiamo avuto grande qualità creando davvero tante occasioni. Mi dispiace perchè la vittoria è stata inficiata dalle defezioni dietro”

Zaccagni quanto può crescere?

“Fino ad novembre ha avuto diversi contrattempi che lo hanno fermato, dopo è entrato dentro i nostri meccanismi e lascia la sensazione che abbia ancora grandi margini”

Cosa pensa della gara di domani?

“Voglio vedere una squadra coraggiosa contro un avversario dai numeri straordinari, non voglio vedere retropensieri”

Nel primo quarto d’ora la Lazio è la peggiore per gol subiti, può essere un problema dei singoli?

“E’ chiaro che stiamo facendo diversi errori con i difensori ma anche con gli altri reparti. Abbiamo qualche problema di approccio ma non penso che abbiamo sottovalutato l’Empoli perchè in trasferta ha numeri davvero importanti, se avesse lo stesso ruolino anche in casa potrebbe lottare per la Champions. Il primo gol subito è casuale, il secondo invece è frutto di un nostro difetto che noto anche in allenamento”

All’andata giocò Patric, lo spagnolo può sostituire nuovamente Acerbi? Leiva potrebbe essere una soluzione?

“Patric su Dzeko? Non ricordo di aver assegnato questa marcatura. Lucas Leiva ha già fatto il centrale nella partita contro il Venezia così come nell’ultima stagione con il Liverpool dove è stato più un difensore che un centrocampista. Lucas è un ragazzo estremamente intelligente e può ricoprire quel ruolo. Radu ci ha dato segnali, giusto prenderlo in grande considerazione in questo momento”

Come sta Basic?

“Basic sta bene, non aveva un problema muscolare. Solo un problema alla zona pubica, senza nessun problema muscolare. In 3-4 giorni sembra che si sia quasi azzerato il dolore. Un papabile per domani”

Le è piaciuto l’approccio di Felipe Anderson al nuovo anno?

“Su Felipe sapete come la penso, è un giocatore fenomenale. La sensazione in allenamento è che era tornato perfettamente. Sarebbe un calciatore straordinario se riuscisse ad azzerare gli up&down, deve imparare a dare un apporto sufficiente anche quando non è nel momento migliore”

Come mai Patric con l’Empoli e non Radu? Vede il romeno più terzino?

“Radu l’ho fatto giocare da terzino nelle ultime partite cnon ottimi risultati per questo ho fatto un’altra scelta. Stefan è un giocatore di esperienza, non penso sia un grandissimo problema fargli fare anche il centrale, mi dà la sensazione di stare bene fisicamente”

Ci sta qualcosa da limare per il contratto?

“Non lo so se sia arrivato, non chiamo il mio avvocato il giorno prima della partita. Se arriva, si firma”

L’infortunio di Acerbi può cambiare le dinamiche sul calciomercato?

“Non so cosa ha Acerbi che deve fare ancora i controlli. Io non penso al mercato, devo preparare le partite. Cerchiamo di capire nei prossimi giorni l’entità dell’infortunio e poi potremo fare dei ragionamenti”

Cosa pensa della situazione attuale del calcio?

“E’ un aspetto che riguarda la vita di tutti e non solo dei giocatori di calcio. Se si considera pericolosa questa malattia allora il lockdown deve essere totale e non solo calcistico, spero solo di non arrivare allo stadio a porte chiuse perchè è un’esperienza che ho vissuto e penso che faccia passare la voglia di andare in campo”

E’ casuale che i pareggi contro Udinese ed Empoli siano arrivati con Luis Alberto in mezzo al campo?

“Credo che sia in parte vera come considerazione. Con i bianconeri abbiamo subito delle ripartenze che hanno portato alle loro reti mentre giovedì abbiamo preso gol a difesa schierata per cui penso che ci sia dell’altro da analizzare e su cui lavorare”







