FORMELLO – Provato Radu al fianco di Luiz Felipe al centro della difesa. Basic favorito su Luis Alberto

Si torna immediatamente in campo nel giorno più importante dell’anno per la Lazio e il caso vuole che di fronte hai il grande ex Simone Inzaghi. Tornato a disposizione Toma Basic, è fermo ai box Francesco Acerbi per un nuovo problema muscolare al flessore della coscia sinistra che sarà valutato nelle prossime ore. Il posto dell’ex Sassuolo è conteso fra Patric, autore di una buona prova nel confronto dell’andata, e Stefan Radu. Contro l’Empoli è stato inserito lo spagnolo ma salgono le quotazioni del rumeno dopo le prove tattiche di oggi pomeriggio quando è stato provato al centro della difesa. Per cui Radu è l’indiziato numero uno per una maglia da titolare al fianco di Luiz Felipe con Hysaj e Marusic sulle corsie laterali. Fra i pali non ci sono sorprese con Strakosha a difendere la porta biancoceleste. In mezzo al campo Basic è favorito su Luis Alberto. Lo spagnolo è tornato titolare contro l’Empoli dopo una serie di panchine consecutive, garantisce qualità alla mediana ma poca copertura ragione per cui il croato gli è stato preferito per la prima volta proprio dalla gara contro l’Inter. Reparto completato da Danilo Cataldi e Milinkovic che non vuole interrompere il suo bottino contro i nerazzurri. Davanti si viaggia verso la conferma in blocco del tridente offensivo con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Ciro Immobile. Partirà dalla panchina Mattia Zaccagni che, a differenza del brasiliano, ha dimostrato di avere un impatto positivo anche a gara iniziata.







