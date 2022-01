GdS | Accordo Lazio-Torino su Fares: manca soltanto l’ultimo sì dal Genoa

Intesa tra i club: prestito con riscatto a 5 milioni.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi i dirigenti granata attenderanno che arrivi il via libera da parte del Genoa, club che nel girone di andata ha avuto l’esterno algerino in prestito dalla Lazio: per autorizzare il passaggio di Fares in una seconda squadra nel corso di questa stagione è necessario che il Grifone acconsenta a sciogliere il suo di prestito. Intanto, ieri il Torino ha raggiunto l’accordo definitivo e completo con la Lazio, che detiene la proprietà del cartellino del giocatore. Tra i due club è sbocciata un’intesa sulla base di un prestito immediato, con la possibilità che la società granata eserciti poi il diritto di riscatto in estate versando ai biancocelesti cinque milioni di euro.







