Il Messaggero | Strakosha ora rischia. A giugno Vicario o Kepa

Un’uscita a vuoto su Di Francesco dell’Empoli rischia di rivoltargli di nuovo la porta.

Come riportato da Il Messaggero, Strakosha per ora rimane titolare, ma con dei dubbi. Sarri teme che possa avere già la testa altrove, considerando il contratto in scadenza. A giugno la Lazio riproverà per Kepa del Chelsea; mentre, Vicario e Consigli restano i secondi nella lista. Al momento, il portiere albanese dovrà conquistarsi l’Inter nell’ultima seduta di allenamento. Sarri non è soddisfatto nemmeno di Patric: domani potrebbe rilanciare Radu al posto di Acerbi nell’emergenza. Tornerà Basic al posto di Luis Alberto, per dare più equilibrio alla mediana. Anche se il grande ballottaggio per domani sera è nel tridente: Felipe Anderson e Zaccagni hanno sfornato ottime prestazioni sulla fascia, ma la rinuncia a Pedro in un big match da parte di Sarri sarebbe una sorpresa.







