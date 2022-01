Inter-Lazio, la partenza dei biancocelesti verso Milano – VIDEO

La Lazio si sta spostando verso Milano. Domani infatti alle ore 20.45 i biancoclesti se la vedranno sul campo di San Siro, contro i nerazzurri guidati dall’ex allenatore laziale Simone Inzaghi, nella sfida valida come seconda giornata del girone di ritorno di Serie A. I capitoli stanno partendo da Fiumicino, in vista appunto del match con l’Inter.

Questo il video postato dalla società, sui social ufficiali del club, con i ragazzi di mister Sarri in partenza:

