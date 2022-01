La Repubblica | Sarri, la difesa non va: obiettivo Casale. Il Milan vuole Acerbi

La Lazio ha il terzo miglior attacco del campionato (42 gol, meglio solo Inter e Milan), ma la sestultima difesa con 37 reti subite.

Come riportato da La Repubblica, Acerbi si sottoporrà lunedì agli esami per via di una ricaduta ai flessori della coscia sinistra: si teme una lesione di secondo grado, con uno stop di 35-40 giorni per il centrale azzurro, corteggiato dal Milan per giugno. Un’assenza pesante alla vigilia dello scontro con l’Inter, l’attacco più prolifico della Serie A (49 gol). Acerbi mancò anche all’andata, quando venne sostituito da Patric in coppia con Luiz Felipe. Sarri cerca di trovare rimedi con il lavoro sul campo, perché dal mercato — salvo cambi di strategia — non arriverà il difensore centrale che servirebbe, a maggior ragione ora con l’infortunio di Acerbi. Se andrà via Lazzari (si cerca di trovare l’intesa con il Torino), arriverà un terzino sinistro: rimane però da monitorare Casale, 23enne duttile difensore dell’Hellas, molto stimato da Sarri. Fronte uscite: Fares, in prestito al Genoa, ha raggiunto l’accordo con il Torino. Hysaj ha un’offerta dalla Spagna (Atletico Madrid è la più accreditata) ma Sarri non lo lascia partire.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: