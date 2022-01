Lazio, tifosi radunati in Piazza della Libertà per festeggiare i 122 anni del club – FOTO&VIDEO

Tra pochi minuti la Lazio spegnerà 122 candeline. Una storia lunghissima, cominciata nel lontano 9 gennaio 1900. Per celebrare il compleanno del club capitolino, i tifosi biancocelesti si sono radunati proprio in Piazza della Libertà, come ogni anno, aspettando la mezzanotte, tra cori, fumogeni e bandiere:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

