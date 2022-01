Stadi chiusi, Bellinazzo: “Il Governo chiude gli stadi. I club di A limiterebbero la capienza a 5000 spettatori”

Arrivano novità circa le misure di sicurezza per contenere il contagio dal Covid-19. Secondo quanto scrive il collega del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, il Governo Draghi avrebbe deciso di chiudere gli stadi. Per evitare questo, l’assemblea della Serie A potrebbe decidere di limitare il numero degli spettatori sugli spalti a 5mila spettatori. Di seguito il tweet di Marco Bellinazzo:

“Il Governo Draghi ha deciso di chiudere gli stadi. Non mi risulta che altri settori industriali siano in procinto di essere chiusi. Per evitarlo oggi l’assemblea di Serie A dovrebbe decidere di limitare il pubblico a 5mila spettatori.” Lo riporta tuttomercatoweb.com.

