Calciomercato Lazio, Pedullà: “Il problema non è il contratto di Sarri, magari è stato firmato, ma i giocatori in scadenza”

Sembra esser polemico il tweet dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che su twitter parla della situazione legata ai rinnovi in casa Lazio. Il giornalista allude anche al contratto firmato da Sarri che lo legherà alla Lazio per i prossimi anni. Polemizza sui contratti in scadenza dei due portieri e dei due difensori, criticando forse anche Sarri per aver assecondato una situazione del genere.

Ecco il tweet completo

Il problema non è il contratto di #Sarri (magari l’avrà firmato e non tutti lo sanno). Piuttosto spiegare come si possa arrivare a gennaio con due portieri e due centrali in scadenza. La colpa è stata quella di aver accettato simile situazione — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 9, 2022

