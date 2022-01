CdS | Inzaghi-Sarri sliding doors

Mentre l’Inter cerca un ulteriore distacco dagli altri club in classifica, la Lazio tenta di risalire.

Come riportato dal Corriere dello Sport, quello di questa sera è uno scontro tra ex. Inzaghi ha portato il suo approccio all’Inter, “lazializzando” il metodo Conte. Nel frattempo, Sarri fa fatica ad imporre le sue tattiche di gioco e non trova continuità nei risultati.

Il tecnico toscano, infatti vorrebbe vedere una Lazio coraggiosa, per niente impaurita da una big come l’Inter di Inzaghi. I risultati del tecnico biancoceleste fanno discutere, così come il suo approccio tattico. Evidenti problemi in difesa e a centrocampo: “Sarri prende più gol di Zeman”.

Che il metodo Inzaghi abbia ammorbidito un po’ troppo i giocatori biancocelesti? Oppure è il sarrismo a non essere adatto alla Lazio? In ogni caso tra Sarri e la dirigenza Lotito sembra esserci già un accordo per un lungo rinnovo.

