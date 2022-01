Cds| Ora Acerbi incrocia le dita e aspetta l’esito degli esami

Non ci sarà questa sera, Francesco Acerbi, il leader, discusso della Lazio è fermo ai box per un infortunio rimediato nel match contro l’Empoli al 25′ del primo tempo. Come riportato dal Corrieredellosport, l’infortunio accorso al leone è più grave rispetto a quello rimediato a Venezia, e tra oggi e domani si sottoporrà a nuovi esami strumentali al flessore. In caso di stiramento tra primo e secondo grado, il difensore azzurro sarà costretto a rimanere fermo per almeno un mese. Diagnosi che creerebbe tanti problemi anche a Sarri, che perderebbe il suo difensore senza avere un reale ricambio. Al momento tutto rimandato alle prossime 48 ore, prima il tecnico toscano ha l’Inter da battere.

